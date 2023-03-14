Россия за год войны нарастила скрытые резервы за рубежом на 80 млрд долларов, - Bloomberg

Деньги представляет собой теневые резервы, побочный продукт рекордного положительного сальдо счета текущих операций, который помог поддержать финансы Кремля после его нападения на Украину в феврале 2022 года.

"Из-за того, что Европа медлила с нацеливанием на российский энергетический сектор, Кремль смог накопить один из самых больших профицитов по текущим операциям в своей истории, - сказала Мария Шагина, экономист британского Международного института стратегических исследований. - Это де-факто свело на нет последствия заморозки активов центрального банка в марте 2022 года, поскольку Россия могла возместить то, что она потеряла".

Как отмечает Bloomberg, любые новые доходы, накапливающиеся за границей, могут сделать их мишенью для противников России, особенно если фонды контролируются государством. Правительство является акционером многих крупнейших российских экспортеров, которые получили непредвиденный доход в прошлом году, хотя вопрос о том, куда попали деньги и кто их контролирует, остается неясным.

Судьба российских средств за границей находится в центре все большего внимания, поскольку сторонники Украины, такие как Канада и Германия, выдвигают идею использования миллиардов замороженных российских активов для компенсации стране и помощи в ее восстановлении.

Беспрецедентные ограничения в отношении центрального банка РФ в прошлом году заблокировали около 300 млрд долларов его резервов, оставив ему мало возможностей для инвестиций помимо юаня и золота. Активы находящихся под санкциями российских бизнесменов также были заморожены в некоторых западных юрисдикциях.

По данным центрального банка РФ чистое накопление Россией иностранных активов в прошлом году достигло 107 млрд долларов. По оценкам Bloomberg Economics, эта цифра, вероятно, завышена примерно на 21 млрд долларов. Чтобы получить цифру, Bloomberg Economics скорректировала общую сумму с учетом расходов на туризм, покупок теневого флота нефтяных танкеров и оттока средств, связанных с открытием россиянами счетов в зарубежных банках.

"Накопление скрытых резервов Россией вполне возможно, - сказал Сергей Гуриев, экономист, который когда-то консультировал российское правительство, но позже уехал в Париж, где он сейчас является ректором Sciences Po. Главный вопрос в том, насколько этих резервов хватит для финансирования дефицита бюджета в 2023 году".