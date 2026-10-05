Россия раньше начала бить по энергетике Украины: в ISW назвали причину

Аналитики отмечают, что Министерство обороны России уже сформировало основную риторическую позицию, которой Москва пытается оправдать предстоящее усиление ударов по критической инфраструктуре Украины осенью и зимой 2026-2027 годов.

В российском ведомстве заявляют, что такие удары якобы ответны на многочисленные украинские атаки по гражданским объектам в РФ, которые, по утверждению Москвы, продолжаются с июня 2026 года.

В ISW считают, что эта риторика может являться подготовкой российского общества и международного сообщества к новой масштабной кампании ударов.

Какой цели хочет добиться Путин

По мнению аналитиков, успехи Украины на поле боя в 2026 году похоже заставляют российского диктатора Владимира Путина пересматривать первоначальный план достижения победы в войне.

Вместо расчета исключительно на продвижение российских войск на поле боя Москва может делать большую ставку на дальнобойные удары по украинской территории зимой 2026-2027 годов.

"Эта кампания ударов имеет целью сделать жизнь гражданского населения в Украине невыносимой, чтобы Украина капитулировала перед требованиями России", - говорится в отчете ISW.

Аналитики напоминают, что Россия проводит подобные кампании против украинской энергетики каждую зиму, начиная с сезона 2022-2023 годов.

В этот раз, по оценке ISW, Москва может начать атаки раньше, чтобы нанести удары по уже поврежденной энергетической системе до того, как Украина сможет усилить защиту от новых российских баллистических ракет и реактивных дронов.

В ISW особо отметили, что российская риторика должна оправдать усиление кампании ударов как против энергетической, так и другой критической инфраструктуры Украины.

Украина нанесла удары по нефтяной отрасли РФ

На фоне прогнозов новой российской кампании ударов в Украине продолжают проводить дальнобойные операции против российской нефтяной инфраструктуры.