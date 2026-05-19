Россия на Совбезе ООН снова пригрозила Латвии из-за дронов, но получила ответ США

Небензя сослался на заявления Службы внешней разведки РФ, которые ранее уже официально опровергли Украина и Латвия. Российский дипломат также пригрозил, что членство в НАТО якобы "не защитит" страны Балтии от ответных ударов.

После выступления представитель Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес попросила слово для ответа России.

Она заявила, что Москва в очередной раз распространяет ложь и дезинформацию.

"Это чистая выдумка и чистая ложь, и я не буду злоупотреблять временем членов Совета, чтобы подробно опровергнуть эту ложь. Вы получите это письменно", - подчеркнула дипломат.

По словам Павлюты-Десландес, угрозы со стороны России свидетельствуют об "отчаянии и слабости" Кремля.

"Мы видели подобную ложь, направленную против других членов этого Совета на предыдущих заседаниях. Поэтому для меня большая честь, что сегодня моя страна получила такое внимание", - добавила она.

Сразу после этого слово взяла заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс, которая также ответила на заявления России.

Она подчеркнула, что США выполняют все свои обязательства перед союзниками по НАТО.

"Угрозам в адрес члена Совета (Латвии - ред.) нет места. Соединенные Штаты выполняют все свои обязательства в рамках НАТО", - заявила Брюс.