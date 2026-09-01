Россия проводит спецоперацию "Почтальон" из-за фейковых обращений украинцев, - РБК-Украина

Как Россия создает фейковых заявителей

По данным издания, в операции задействованы подразделения ИПСО вооруженных сил РФ, ГРУ и ФСБ. Для создания заявителей российские исполнители собирают персональные данные украинцев, формируют базы реальных и фейковых граждан, подбирают контактные данные и электронные адреса.

За основу самих обращений часто берут реальные конфликты, трагедии, коррупционные скандалы, проблемы с мобилизацией и другие резонансные истории. К ним могут добавлять неподтвержденные подробности, нужную России интерпретацию или изменять причинно-следственные связи.

Более 500 жалоб за два месяца

Только в июне и июле российские подразделения, вовлеченные в операцию, организовали рассылку более 500 жалоб и обращений.

Среди адресатов – Минобороны, Генеральный штаб ВСУ, Офис президента, Кабмин, правоохранительные и антикоррупционные органы, народные депутаты и областные администрации.

За этот же период российские исполнители получили чуть менее сотни ответов.

Зачем враг загружает украинские госорганы

Одна из задач Почтальона - создать дополнительную бюрократическую нагрузку и заставить украинские государственные органы тратить ресурс на искусственно созданные сигналы.

Еще одна цель – имитировать общественное недовольство: подобные тезисы якобы независимо нарушают "граждане" из разных регионов и социальных групп.

В то же время далеко не каждое такое письмо срабатывает.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что значительная часть фейковых обращений юридически неграмотна и не создает для государственных органов обязанности реагировать на них.

"Эти фейковые запросы на ящики действительно поступают, но они, как правило, юридически неграмотно написаны. И, честно говоря, ряд из них не отвечают ни одному законодательству, которое может обязывать на такие вещи отвечать. Поэтому в данном случае эта история неэффективна", - говорит Коваленко.

Как Россия пытается дискредитировать военных

Отдельным направлением операции является работа против сил обороны.

Российские обращения содержат обвинения в коррупции командиров, ненадлежащем отношении к подчиненным, незаконной мобилизации и другим нарушениям.

В российской внутренней отчетности отдельные подобные жалобы связывали с началом проверок в отношении украинских командиров, однако РБК-Украина независимо не подтвердила эту причинную связь.

Кроме того, враг отдельно определил 17 украинских подразделений с высоким морально-психологическим состоянием и сконцентрировал усилия по дискредитации их командования.

"Россияне находят воинскую часть с высоким моральным духом, эффективными командирами и боевыми успехами, и начинают против нее работать. Для этого они ищут персональные данные военнослужащих из этой части или их родственников, если найти их не удается - используют фейковые документы - и посылают жалобы в правоохранительные органы: ДБР, ВСП, прокуратура ГУР МО, генерал-майор Илья Павленко.

Даже фейковая жалоба может дать результат

Такие обращения могут иметь не только информационный, но и практический эффект – становиться поводом для проверок или расследований в отношении воинских частей и их командования.

Схема способна давать противнику результат даже тогда, когда первоначальное обвинение не подтвердилось и оказалось вымышленным. В русской военной терминологии это называют отвлечением ресурсов на "негодный объект", говорит Павленко.

"Факта нарушения, описанного в заявлении, могло вообще не быть, но к воинской части все равно приходят с проверкой. Таким образом достигается поставленная цель: подразделение отвлекается от основной деятельности, а его командование дискредитируют. Иногда во время таких проверок могут найти реальный случай нарушения, пусть даже другой, чем был описан в жалобе, но это все потом используют".

Для чего россияне используют чужие данные

Россияне также могут использовать чужие персональные данные для передачи фейковой информации военного характера.

В одном из писем, с которым ознакомилось РБК-Украина, якобы украинский гражданин передавал координаты расположения российских войск на оккупированной территории.

По данным источников, эти координаты были фейковыми.

Враг отслеживает реакцию украинских учреждений

Российские исполнители отдельно отслеживают реакцию украинских учреждений. По словам источников издания, враг планирует увеличивать количество обращений именно в те учреждения, которые уже реагировали на предыдущие письма.

Таким образом, официальный ответ для них является одним из показателей того, что конкретный сценарий сработал, и его можно повторять или масштабировать.