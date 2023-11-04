Россия провела неудачные испытания носителей ядерного оружия "Ярс" и "Булава", - ГУР

"Ярс"

"1 ноября 2023 года государство-агрессор Россия провела неудачные испытания межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", которая является основной в наземном компоненте стратегических ядерных сил Российской Федерации", - пишет пресс-служба.

Запуск "Ярс" был осуществлен с космодрома "Плесецк", который размещен в Архангельской области, по цели на полигоне "Кура" в Камчатке. Согласно данным разведки, ракета сбилась с курса так же как и во время предыдущих учений 25 октября 2023 года.

"Булава"

"Так же неудачно 25 октября 2023 года завершился испытательный запуск с подводного ракетного крейсера "Борей" баллистической ракеты РСМ-56 "булава", что в очередной раз показало ее ненадежность", - рассказывает ГУР.

"Сармат"

Проблемы Москва также имеет и с тяжелой МБР РС-28 "Сармат" шахтного базирования, которая является одним из ключевых проектов в процессе модернизации стратегических ядерных сил России.

"Сармат" создают с 2009 года. Москва планировала принять ее на вооружение еще в 2018-м году, однако дату постоянно откладывали. В конце концов, ракету приняли на вооружение только в сентябре 2023-го года - после первого и единственного полноценного испытания, которое состоялось еще в апреле текущего года.

"По сравнению с изготовленной в Украине МБР РС-20 "Воевода" созданная ей на замену ракета "Сармат" лишена каких-либо преимуществ в конструкции, головной части или методах преодоления противоракетной обороны. Фактически "Сармат" - недоработанная, несовершенная, сырая ракета", - добавляет ГУР.

Совершенствование воздушных компонентов

Россия также имеет сложности в планах по совершенствованию воздушных компонентов стратегических ядерных сил. В рамках модернизации самолетов Ту-160 и Ту-95С россияне имеют способность ежегодно обрабатывать 1-2 самолета.

"Запланированные на 2023 год поставки новых стратегических бомбардировщиков Ту-160М2 перенесены на более поздний срок, поскольку россияне так и не смогли возобновить производство новой версии двигателей НК-32", - отмечает пресс-служба.

Выход России из ДСНО

Напомним, 1 марта Россия в одностороннем порядке уведомила США о том, что она прекращает свое участие в ДСНВ. До этого подобный шаг анонсировал диктатор Владимир Путин.

Цель договора заключалась в том, чтобы страны в соответствии со взаимными обязательствами сокращали количество ядерного оружия. В частности, действующие договоренности предусматривали уменьшение для каждой из сторон числа развернутых боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках - до 700 единиц.