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Россия просит Вьетнам отдать самолеты в лизинг: Москва ищет выход из авиакризиса

11:58 10.09.2026 Чт
2 мин
Санкции вынуждают Кремль идти на крайние меры
aimg Анастасия Никончук
Фото: "Аэрофлот" (GettyImages)

Россия пытается договориться с Вьетнамом об аренде самолетов вместе с экипажами и техническим обслуживанием. Москва ищет такие возможности на фоне санкций и проблем с обслуживанием иностранного авиапарка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ERR.

Россия предложила Вьетнаму заключить соглашение о так называемом "мокром лизинге", который предусматривает передачу воздушных судов вместе с экипажами и техническим обслуживанием.

Об этом в среду, 10 сентября, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин после переговоров российской и вьетнамской делегаций в Москве.

"Мы направили соответствующие предложения нашим коллегам, они их рассматривают", – заявил он.

Российская сторона также пытается заключить аналогичные договоренности с рядом других государств. В их числе страны Центральной Азии, Катар, Кувейт и Эфиопия.

При этом пока неизвестно ни об одном соглашении, в рамках которого самолеты зарубежной авиакомпании были бы переданы российскому перевозчику на условиях "мокрого лизинга".

Проблемы с авиапарком

Потребность в дополнительных самолетах возникла у российских авиакомпаний после введения международных санкций. Они лишились возможности приобретать Boeing и Airbus, а также столкнулись с ограничениями на ремонт этих самолетов и получение запасных частей.

Иностранные воздушные суда составляют около двух третей гражданского авиапарка России и перевозят примерно 90% пассажиров.

При этом из-за проблем с запчастями значительная часть самолетов крупнейших перевозчиков оказалась вне эксплуатации.

По подсчетам газеты "Коммерсант", летом не использовались 130 из 673 самолетов 11 крупнейших российских авиакомпаний, на которые приходится более 90% пассажирских перевозок.

Для сравнения, нормальным считается одновременный простой до 10% флота из-за планового технического обслуживания.

Что изменилось

В апреле 2025 года диктатор Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям арендовать самолеты у иностранных компаний по схеме "мокрого лизинга". До этого такой формат был разрешен только между российскими перевозчиками и исключительно для внутренних рейсов.

Отдельные переговоры России с зарубежными странами пока не привели к известным соглашениям. Так, Эфиопия летом 2025 года отклонила российское предложение, сославшись на отсутствие полномочий обязать Ethiopian Airlines арендовать самолеты. Также существовали опасения из-за возможных вторичных санкций США.

Напоминаем, что акции российского "Аэрофлота" просели более чем на 5% после предупреждения президента Украины Владимира Зеленского для авиакомпаний, которые продолжают выполнять полеты в воздушном пространстве России.

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