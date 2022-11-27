Россия проигрывает в энергетической войне с Западом: эксперт назвал три причины

Во-первых, по подсчетам Бироля, до начала войны 75% экспортного российского газа и 55% экспортной российской нефти получали станы Европы. ЕС был крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, но теперь он ушёл навсегда. Для того, чтобы поставлять газ и нефть азиатским странам, России придется потратить десятки лет на строительство новых трубопроводов.

Кроме того, Россия не сможет переориентировать поставки газа и нефти даже морским путем. Так, танкер с энергоресурсами идёт из России в Европу около пяти дней, а в Азию — от 65 до 75 дней.

Третья причина заключается в том, что российским энергетическим гигантам потребуется много новейших технологий для разработки геологически сложных месторождений нефти и газа. Тот факт, что большинство западных технологических компаний ушли с российского рынка, затруднит не только увеличение, но даже поддержание прежнего уровня добычи.