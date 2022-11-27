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Россия проигрывает в энергетической войне с Западом: эксперт назвал три причины

Фото: РФ проиграет в энергетической войне с Западом (УНІАН)
Автор: Константин Широкун

Экономист Фатих Бироль, возглавлявший Международное энергетическое агентство, назвал три главных фактора, по которым РФ не сумеет одержать победу в энергетической войне с Западом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Во-первых, по подсчетам Бироля, до начала войны 75% экспортного российского газа и 55% экспортной российской нефти получали станы Европы. ЕС был крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, но теперь он ушёл навсегда. Для того, чтобы поставлять газ и нефть азиатским странам, России придется потратить десятки лет на строительство новых трубопроводов.

Кроме того, Россия не сможет переориентировать поставки газа и нефти даже морским путем. Так, танкер с энергоресурсами идёт из России в Европу около пяти дней, а в Азию — от 65 до 75 дней.

Третья причина заключается в том, что российским энергетическим гигантам потребуется много новейших технологий для разработки геологически сложных месторождений нефти и газа. Тот факт, что большинство западных технологических компаний ушли с российского рынка, затруднит не только увеличение, но даже поддержание прежнего уровня добычи.

Ранее Зеленский заявил, что цены на российскую нефть должны быть зафиксированы на уровне 30-40 долларов за баррель.

Также стало известно, что, по данным СМИ, министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться по установлению верхнего предела цены на российскую нефть. Следующая встреча, предположительно, состоится 13 декабря.

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