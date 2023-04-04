Россия продолжает блокировать "зерновой коридор", но очереди удалось снизить

По данным правительства, в настоящее время наблюдается существенное уменьшение очередей, которые были умышленно созданы Россией во время инспекции и регистрации судов, проходящих в Босфор в рамках "зернового коридора".

"Уже сейчас наблюдаем сокращение очереди от 150 судов до 90 на вход и выход. Конечно, этот показатель "сокращения очереди" является результатом синергии бизнеса и государства, но это не может удовлетворить потребность портов и терминалов, которая составляет около 40 судов в сутки", - говорится в заявлении.

В настоящее время главной проблемой образования очередей из судов до сих пор остается деструктивная позиция РФ по прохождению инспекций в Совместном координационном центре.

"Российская сторона продолжает планомерно и безосновательно тормозить инспекцию судов и их регистрацию на участие в "зерновой инициативе". Ежедневно происходит в среднем 5-6 инспекций из 10 запланированных. Так в марте было утверждено всеми сторонами СКЦ осуществить 303 инспекции, но состоялось только", - добавили в правительстве.

В результате таких действий со стороны РФ загруженность украинских портов упала до 30-35%. Кроме того, было недоэкспортировано около 15 млн тонн продовольственных грузов.

"Грузовладельцы и украинские аграрии терпят значительные убытки, а нуждающиеся страны мира не получили вовремя необходимое украинское зерно", - говорится в заявлении.

Однако процесс прохождения судов через Босфор удается оптимизировать, в частности

благодаря усовершенствованию работы электронной очереди;

введению онлайн чатов;

регулярным совещаниям с портовыми операторами и бизнес-сообществом;

онлайн мониторингом прохождения судном инспекции;

ежедневному обновлению информации на сайте АМПУ.

Напомним, недавно Украина достигла договоренностей с Турцией и ООН о продлении зернового соглашения на 120 дней.

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