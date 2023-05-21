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Россия продолжает блокировать порт "Южный", несмотря на возобновление "зерновой инициативы"

Фото: Россия продолжает блокировать порт "Южный", несмотря на возобновление "зерновой инициативы" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация продолжает блокировать входной флот на наиболее глубоководный порт "Южный", несмотря на продолжение "зерновой инициативы".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Как пишет министерство:

  • 19 мая были проинспектированы 3 судна, которые идут на загрузку в порты "Одесса" и "Черноморск". В инспекции и регистрации судов на порт "Южный" было отказано без объяснения причин;
  • 20 мая было согласовано провести инспекцию 7 судов входного флота на порты "Одесса" и "Черноморск", но провели только 2. Все заявленные на порт "Южный" Россия снова вычеркнула;
  • 21 мая запланировано только 4 инспекции, но снова без судов на порт "Южный".

Деструктивную политику в отношении порта "Южный" Россия осуществляет уже почти месяц. Сейчас на территории порта расположено более 1,5 млн тонн агропродукции для 10 стран мира. Должны быть загружены 26 судов.

Своим поведением Россия уменьшает эффективность "зерновой сделки" и экспорта.

"Ведь порт "Южный" является крупнейшим портом по пропускной способности и его исключение существенно повлияет на уменьшение экспортных объемов", - пишет пресс-служба.

Зерновая сделка. Что это?

"Зерновая инициатива", является соглашением между Украиной, Турцией, Россией и ООН, которое было заключено после российского полномасштабного вторжения на территорию нашей страны, что привело к полной остановке поставок зерна.

Впервые документ был подписан в Стамбуле 22 июля 2022 года. Соглашение должно обеспечивать безопасный экспорт зерна из определенных портов Украины для преодоления продовольственного кризиса в мире.

Срок действия соглашения каждый раз продлевают, несмотря на нытье России и угрозы приостановить свое участие.

Последний раз "зерновое соглашение" продлили 17 мая еще на два месяца.

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