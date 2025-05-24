Россия продолжает атаки по всей линии фронта: Генштаб показал новые карты боев

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 202 боевых столкновения. Российские войска усилили удары на всех основных направлениях, применяя ракеты, авиацию, дроны-камикадзе и артиллерию.

Враг нанес:

4 ракетных удара (6 ракет),

(6 ракет), 77 авиаударов с применением 130 управляемых авиабомб (КАБ) ,

с применением , 5837 обстрелов , в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня (РСЗО) ,

, в том числе - из , использовал 2997 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Запселье Сумской области; Купянск Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Длинная Балка Донецкой области; Новопавловка, Межевая Днепропетровской области; Ольговское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Орехов, Каменское Запорожской области; Николаевка, Одрадокаменка Херсонской области.

Ответ ВСУ

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и один другой важный объект противника.

Ситуация по направлениям

Харьковское направление. Противник пять раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Каменки и Двуречной.

Купянское направление. Украинские защитники отбили пять атак врага в районах Колесниковки, Кругляковки и Загрызово.

Лиманское направление. 16 штурмовых действий противника зафиксировано вблизи Нового, Новомихайловки, Зеленой Долины, Торского, Грековки, Ямполовки, а также в направлениях Григорьевки и Белогоровки.

Краматорское направление. Враг совершил четыре атаки вблизи Курдюмовки, а также в направлениях Белой Горы и Предтечино.

Торецкое направление. 21 раз противник пытался штурмовать позиции ВСУ у Романовки, Озаряновки, Крымского, Дружбы и Торецка.

Покровское направление. ВСУ отбили 61 штурмовое действие в районах Шевченко Первого, Миролюбовки, Елизаветовки, Малиновки, Лисовки, Удачного, Новониколаевки, Троицкого, Котляровки и Андреевки.

Новопавловское направление. 30 раз оккупанты атаковали позиции украинских защитников вблизи Новополя, Зеленого Поля, Свободного Поля, Багатира, Веселого, Бурлацкого и в направлении Отрадного.

Ореховское направление. Враг пять раз пытался прорвать оборону в районах Степного и Новоданиловки.

Приднепровское направление. Оккупанты осуществили две попытки наступления, которые были безуспешными.

Курское направление. Силы обороны сдерживают захватчика, который за сутки нанес 8 авиаударов (12 КАБ), совершил 281 обстрел, из которых 13 - из РСЗО, и провел 43 штурмовых действия.

Северское и Гуляйпольское направления. Боевых столкновений не зафиксировано.

Волынское и Полесское направления. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.