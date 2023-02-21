Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, - Путин

При этом диктатор подчеркнул, что речь идет именно при приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, а не о выходе из него.

По его словам, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса возвращения к Договору, Россия должна понять, на что претендуют такие страны НАТО, как Франция и Британия, и как страна-агрессор будет учитывать их стратегические арсеналы. То есть совокупный потенциальный удар Альянса.

Отметим, что договор, подписанный между Россией и США, предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

Напомним, ранее Путин в своем обращении пригрозил "расширить войну", если международные партнеры передадут Украине дальнобойное оружие.

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