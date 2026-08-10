Россия ускоряет запуск "Рассвета" – собственного аналога Starlink, – ГУР

Сколько спутников уже на орбите

По словам Скибицкого, Москва внедряет "Рассвет" гораздо быстрее, чем это предполагали ее собственные планы. Еще в марте 2026 года Россия вывела на околоземную орбиту первые 16 спутников группировки.

Следующим шагом станут дополнительные запуски, которые должны сформировать полноценную группировку: 292 спутника - к 2027 году, а в дальнейшем - 924 аппарата к 2035 году.

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Как будет работать система и можно ли ей противодействовать

Пока "Рассвет" способен работать лишь фрагментарно - только в те моменты, когда конкретный спутник пролетает над территорией Украины. Однако когда россияне выведут на орбиту полноценную группировку, система заработает по принципу, аналогичному Starlink. По словам Скибицкого, уже идет дискуссия о том, как противодействовать этой системе.