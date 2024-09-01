Россия ускорила продвижение в Покровск, но темп может снизиться, - разведка Британии

Войска оккупанта за последнюю неделю ускорили продвижение в город Покровск. Однако вскоре они могут замедлить темп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter).
Главное управление разведки Министерства обороны Британии рассказало, что российские Сухопутные войска за последние семь дней ускорили продвижение в город Покровск на востоке Украины.
"Войска РФ очень вероятно уже находятся в пределах десяти километров от края города. Скорость продвижения, вероятно, замедлится, когда российские сухопутные войска войдут в населенные пункты вблизи Покровска", - говорится в заявлении разведки.
Британия подчеркнула, что Покровск является ключевым логистическим центром для Донецкой области, и если его захватить, он, вероятно, продлит и перенаправит существующие украинские линии поставки.
"Оперативный темп военной активности остается низким во всех других линиях фронта на востоке и юге Украины без существенных изменений в территориальном контроле", - добавили в разведке.
Заметим, что сейчас в направлении Покровска тяжелая ситуация по линии фронта. Уже несколько недель военные ВС отражают вражеские штурмы. А россияне не прекращают попыток захватить город.
Напомним, сегодня стало известно, что российские оккупационные войска снова продвинулись в Донецкой области. В частности, к северу от Временного Яра, к юго-востоку от Покровска и к западу от Донецка.
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