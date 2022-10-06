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Россия принудительно депортировала более 1,6 млн украинцев, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты принудительно депортировали в свою страну более 1,6 млн украицев. У многих из них забрали документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в россию. Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам России. У многих из них отобрали документы, многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали. Это - люди. Но для России это тоже ресурс", - отметил украинский лидер.

Зеленский добавил, что Россия пытается превратить Украину в свою колонию, как было раньше, во время империй. Однако президент не сомневается, что Украина одержит победу, поскольку миллионы украинцев встали на защиту свободы и своего государства, и не позволят РФ вернуть

Напомним, ранее мы писали, что ООН будет расследовать преступления российских оккупантов в Украине. В частности, международные специалисты займутся делами о незаконном вывозе детей в России и их усыновлении.

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