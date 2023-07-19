Россия пригрозила "вовлечением в войну" странам, суда которых направят в порты Украины

В ведомстве страны-агрессора отмечают, что все суда, которые будут следовать в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться "как потенциальные перевозчики военных грузов".

"Соответственно, страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в "украинский конфликт" на стороне "киевского режима", - добавляют в Минобороны РФ.

Выход России из "зерновой сделки"

Напомним, последние несколько месяцев страна-агрессор намеренно блокировала действие "зерновой сделки", которая позволяла Украине экспортировать свое продовольствие по Черному морю.

17 июля срок действия договоренностей заканчивался. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его страна выходит из "зерновой сделки". Он объяснил это тем, что условия России якобы не выполняются.

После этого президент Украины Владимир Зеленский предложил Турции и ООН продолжать экспорт по Черному морю, несмотря на решение Москвы.

Глава государства отметил, что сейчас он ждет четкого плана перевозок зерна, который должно составить украинское правительство вместе с военными.

Более детально о том, почему Россия решила остановить свое участие в "зерновой сделке" - в материале РБК-Украина.