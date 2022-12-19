Россия пригрозила Греции из-за возможной передачи Украине систем ПВО
В России угрожают, что планы Греции передать Украине системы ПВО могут повлиять на отношения между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.
По ее словам, возможная передача Украине систем ПВО С-300 является "провокационной и откровенно враждебной" по отношению к России.
Захарова, в очередной раз повторяя тезисы российской пропаганды, обвинила Грецию в том, что она таким образом якобы "становится соучастником украинских неонацистов, которые, в том числе, ведут войну против этнических греков, проживающих на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях".
Она заявила, что возможная передача станет "грубым нарушением" российско-греческих договоренностей и "неизбежно будет иметь последствия".
"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - добавила она.
Напомним, ранее в Минобороны Греции заявляли, что правительство страны рассматривает возможность передачи Украине комплексов противовоздушной обороны С-300.
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