Россия пригрозила Греции из-за возможной передачи Украине систем ПВО

В России угрожают, что планы Греции передать Украине системы ПВО могут повлиять на отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, возможная передача Украине систем ПВО С-300 является "провокационной и откровенно враждебной" по отношению к России.

Захарова, в очередной раз повторяя тезисы российской пропаганды, обвинила Грецию в том, что она таким образом якобы "становится соучастником украинских неонацистов, которые, в том числе, ведут войну против этнических греков, проживающих на Донбассе, в Запорожской и Херсонской областях".

Она заявила, что возможная передача станет "грубым нарушением" российско-греческих договоренностей и "неизбежно будет иметь последствия".

"Пока еще не поздно, можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности", - добавила она.