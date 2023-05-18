Россия пожаловалась на слова Буданова в ООН. Подоляк отреагировал на "риторику ненависти"

Мы убивали россиян и будем убивать

В интервью для Yahoo News, Буданова попросили прокомментировать обвинения России в "терактах", а также гибели дочери российского идеолога Александра Дугина.

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"Риторика ненависти"

В России обиделись слова Кирилла Буданова после чего распространили в Совбезе ООН письмо о якобы готовности Киева "убивать россиян по всему миру".

"Это вопиющий пример риторики ненависти, русофобии и подстрекательства к насилию по национальному признаку", - отмечается в документе.

В частности, страна, развязавшая войну, обвинила Украину в якобы "нарушении правил, изложенных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Россия не понимает человеческих языков

"Риторика ненависти", - истерически взывает Россия на экстренном заседании ООН. И?.. Да, Украина вас ненавидит. Да, мы будем вас преследовать. Всегда и всюду. Да, с вами разговаривать нечего - вы не знаете современных человеческих языков. Да, время вашего традиционного нытья, гипнотически действовавшего на глобальную политику, заканчивается. Да, представители России - государства серийных убийц - несомненно, выплатят все долги", - написал Подоляк.

Как отметил советник главы Офиса президента, Украина достанет каждого представителя России юридически или физически. Также он посоветовал стране-агрессору дождаться трибунала и прекратить использовать ООН, поскольку у военных преступников нет международного права.