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Россия уведомила генсека ООН о приостановке зерновой сделки

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Москва, Суббота 29 октября 2022 20:33
Россия уведомила генсека ООН о приостановке зерновой сделки Фото: генсек ООН Антониу Гутерриш (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация уведомила генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, в письме Гутерришу говорится о том, что в результате якобы украинской атаке на Черноморский флот российская сторона "не может гарантировать безопасность гражданских судов".

"Таком образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период", - говорится в письме постпреда России Василия Небензи.

Напомним, сегодня российская сторона заявила о приостановке зерновой сделки. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что российская армия шантажирует мир радиацией, холодом, а теперь еще и голодом.

Подробнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

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