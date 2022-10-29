Россия уведомила генсека ООН о приостановке зерновой сделки

Российская Федерация уведомила генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

В частности, в письме Гутерришу говорится о том, что в результате якобы украинской атаке на Черноморский флот российская сторона "не может гарантировать безопасность гражданских судов".

"Таком образом, с сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределенный период", - говорится в письме постпреда России Василия Небензи.