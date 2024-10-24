Россия усиливает враждебную активность в Финляндии, - Reuters

Финляндия сталкивается с подозрительными актами саботажа и дезорганизации. Россия проводит широкомасштабные операции влияния против скандинавской страны и других стран Европы.
Об этом заявила министр внутренних дел Финляндии Лулу Ранне, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По ее словам, Североатлантический альянс (НАТО) и западные спецслужбы, в частности финская, предупреждают, что в евроатлантическом регионе растет количество враждебных актов России, начиная от постоянных кибератак и заканчивая поджогами.
"Мы переживаем сбои, акты саботажа, различные виды повреждений, а также инструментализованную миграцию, среди прочего. Это создает общее ощущение неуверенности и размытости касательно того, что является правдой, а что нет", - сказала Ранне журналистам.
По ее словам, расследование многих случаев продолжаются.
"Однако, основываясь на информации, полученной как от гражданской, так и от военной разведок, мы имеем четкие признаки, указывающие на Россию. Сейчас Россия является основным субъектом, который проводит широкомасштабные операции влияния против нас", - сказала она.
Ранне добавила, что эта связь наиболее очевидна в помехах связи GPS, которые Финляндия наблюдала в своем морском и воздушном движении.
В то же время, в Службе безопасности и разведки Финляндии (Supo) отметили, что некоторые из подозрительных случаев могут быть связаны с вандализмом и не были связаны с иностранными государствами, а вызваны скорее повышенной внимательностью людей к таким инцидентам.
Ранее в октябре северная энергетическая компания Fortum сообщила Reuters, что ежедневно сталкивается с кибератаками в Финляндии и Швеции. Ее сотрудники иногда замечают беспилотники и подозрительных лиц вблизи своих объектов. Также была нарушена спутниковая связь электростанций Fortum.
Крупнейший кредитор Северного региона Nordea в течение нескольких недель был объектом беспрецедентной кампании по отказу в обслуживании из-за кибератак.
Эти атаки побудили Национальное бюро расследований Финляндии на прошлой неделе начать расследование кибератак, направленных на финансовый сектор.
"Недавняя волна DDoS-атак, которая началась в середине сентября в скандинавских странах, была самой агрессивной из всех, которые мы когда-либо видели. Атаки привели ко временной медленной работе или недоступности онлайн-сервисов", - говорится в заявлении Nordea, отправленном по электронной почте агентству Reuters.
Компания заявила, что заблокировала около 90% недавних атак на нее.
Кроме того, финская власть систематически пытается проверять все случаи обнаружения беспилотников вблизи объектов критической инфраструктуры.
"Однако остается мутный слой, который невозможно идентифицировать, никто не был пойман", - сказал гендиректор полицейского департамента министерства внутренних дел Финляндии Томи Вуори.
Кроме беспилотников, также было обнаружено существенное число краж на водных объектах и подобных объектах, где техническое оборудование было похищено без четкого финансового интереса. По его словам, это вызывает подозрения о причастности государственного субъекта.
По данным финской разведки, спецслужбы России были вынуждены переосмыслить свои операции после того, как европейские страны выслали более 700 российских дипломатов в ответ на войну России в Украине.
"Способ действий России становится все более агрессивным, она становится более опасным актором, их все меньше интересуют побочные жертвы", - сказал в интервью Reuters заместитель главы Supo Теему Турунен.
"Другая сторона медали заключается в том, что Россия не является всемогущим, всесильным актером, как она часто любит себя изображать. Они не способны на все, в чем их сейчас обвиняют", - добавил он.
Недавно в СМИ появились сообщения, что власти Финляндии планируют разместить бронетанковую бригаду НАТО у границы с Россией.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что финнам нужно быть готовыми к приближению войны непосредственно к финским границам.
Летом сообщалось об увеличении количества оружия в работе системы GPS на территории Финляндии.
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