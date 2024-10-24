Россия усиливает враждебную активность в Финляндии, - Reuters

По ее словам, Североатлантический альянс (НАТО) и западные спецслужбы, в частности финская, предупреждают, что в евроатлантическом регионе растет количество враждебных актов России, начиная от постоянных кибератак и заканчивая поджогами.

"Мы переживаем сбои, акты саботажа, различные виды повреждений, а также инструментализованную миграцию, среди прочего. Это создает общее ощущение неуверенности и размытости касательно того, что является правдой, а что нет", - сказала Ранне журналистам.

По ее словам, расследование многих случаев продолжаются.

"Однако, основываясь на информации, полученной как от гражданской, так и от военной разведок, мы имеем четкие признаки, указывающие на Россию. Сейчас Россия является основным субъектом, который проводит широкомасштабные операции влияния против нас", - сказала она.

Ранне добавила, что эта связь наиболее очевидна в помехах связи GPS, которые Финляндия наблюдала в своем морском и воздушном движении.

В то же время, в Службе безопасности и разведки Финляндии (Supo) отметили, что некоторые из подозрительных случаев могут быть связаны с вандализмом и не были связаны с иностранными государствами, а вызваны скорее повышенной внимательностью людей к таким инцидентам.

Кибератаки РФ

Ранее в октябре северная энергетическая компания Fortum сообщила Reuters, что ежедневно сталкивается с кибератаками в Финляндии и Швеции. Ее сотрудники иногда замечают беспилотники и подозрительных лиц вблизи своих объектов. Также была нарушена спутниковая связь электростанций Fortum.

Крупнейший кредитор Северного региона Nordea в течение нескольких недель был объектом беспрецедентной кампании по отказу в обслуживании из-за кибератак.

Эти атаки побудили Национальное бюро расследований Финляндии на прошлой неделе начать расследование кибератак, направленных на финансовый сектор.

"Недавняя волна DDoS-атак, которая началась в середине сентября в скандинавских странах, была самой агрессивной из всех, которые мы когда-либо видели. Атаки привели ко временной медленной работе или недоступности онлайн-сервисов", - говорится в заявлении Nordea, отправленном по электронной почте агентству Reuters.

Компания заявила, что заблокировала около 90% недавних атак на нее.

Кражи на водных объектах

Кроме того, финская власть систематически пытается проверять все случаи обнаружения беспилотников вблизи объектов критической инфраструктуры.

"Однако остается мутный слой, который невозможно идентифицировать, никто не был пойман", - сказал гендиректор полицейского департамента министерства внутренних дел Финляндии Томи Вуори.

Кроме беспилотников, также было обнаружено существенное число краж на водных объектах и подобных объектах, где техническое оборудование было похищено без четкого финансового интереса. По его словам, это вызывает подозрения о причастности государственного субъекта.

По данным финской разведки, спецслужбы России были вынуждены переосмыслить свои операции после того, как европейские страны выслали более 700 российских дипломатов в ответ на войну России в Украине.

"Способ действий России становится все более агрессивным, она становится более опасным актором, их все меньше интересуют побочные жертвы", - сказал в интервью Reuters заместитель главы Supo Теему Турунен.

"Другая сторона медали заключается в том, что Россия не является всемогущим, всесильным актером, как она часто любит себя изображать. Они не способны на все, в чем их сейчас обвиняют", - добавил он.