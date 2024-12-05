Россия не усиливает активность ДРГ, но угроза остается, - Демченко

"Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп сейчас не увеличивается. Фактически в свое время их активность уменьшилась, и мы не видим регулярности или значительного использования врагом своих ДРГ. Но, конечно, угроза от них никуда не делась", - заявил Демченко.

Он добавил, что активность ДРГ врага снизилась в том же числе и из-за операции Сил обороны на территории Курской области Российской Федерации (РФ).

Угроза со стороны российских ДРГ

Во время полномасштабной войны в Украине российские диверсионно-разведывательные группы стали одним из инструментов агрессии. Их задача включает проникновение на контролируемые Украиной территории для сбора разведывательной информации, организации диверсий, подрыва инфраструктуры и дестабилизации ситуации.

Украинские силы обороны эффективно противодействуют этой угрозе, часто выявляя и нейтрализуя группы еще на подходах.

Недавно стало известно о том, что Россия применяет ДРГ на севере Харьковской области, чтобы прощупать различные направления.