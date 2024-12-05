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Россия не усиливает активность ДРГ, но угроза остается, - Демченко

Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пока не фиксируется усиление активности российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Впрочем, угроза остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в Media Center Ukraine.

"Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп сейчас не увеличивается. Фактически в свое время их активность уменьшилась, и мы не видим регулярности или значительного использования врагом своих ДРГ. Но, конечно, угроза от них никуда не делась", - заявил Демченко.

Он добавил, что активность ДРГ врага снизилась в том же числе и из-за операции Сил обороны на территории Курской области Российской Федерации (РФ). 

Угроза со стороны российских ДРГ 

Во время полномасштабной войны в Украине российские диверсионно-разведывательные группы стали одним из инструментов агрессии. Их задача включает проникновение на контролируемые Украиной территории для сбора разведывательной информации, организации диверсий, подрыва инфраструктуры и дестабилизации ситуации.

Украинские силы обороны эффективно противодействуют этой угрозе, часто выявляя и нейтрализуя группы еще на подходах. 

Недавно стало известно о том, что Россия применяет ДРГ на севере Харьковской области, чтобы прощупать различные направления. 

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