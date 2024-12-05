ua en ru
Чт, 05 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Россия не усиливает активность ДРГ, но угроза остается, - Демченко

Четверг 05 декабря 2024 14:42
UA EN RU
Россия не усиливает активность ДРГ, но угроза остается, - Демченко Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Пока не фиксируется усиление активности российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Впрочем, угроза остается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрея Демченко в Media Center Ukraine.

"Активность вражеских диверсионно-разведывательных групп сейчас не увеличивается. Фактически в свое время их активность уменьшилась, и мы не видим регулярности или значительного использования врагом своих ДРГ. Но, конечно, угроза от них никуда не делась", - заявил Демченко.

Он добавил, что активность ДРГ врага снизилась в том же числе и из-за операции Сил обороны на территории Курской области Российской Федерации (РФ).

Угроза со стороны российских ДРГ

Во время полномасштабной войны в Украине российские диверсионно-разведывательные группы стали одним из инструментов агрессии. Их задача включает проникновение на контролируемые Украиной территории для сбора разведывательной информации, организации диверсий, подрыва инфраструктуры и дестабилизации ситуации.

Украинские силы обороны эффективно противодействуют этой угрозе, часто выявляя и нейтрализуя группы еще на подходах.

Недавно стало известно о том, что Россия применяет ДРГ на севере Харьковской области, чтобы прощупать различные направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация ДПСУ
NEWS
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
Зеленский подписал указ про санкции против властей Грузии
DAILY
Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны
Ксения Крикун, Данила Крамаренко Иллюзия безопасности. Почему Будапештский меморандум не защитил Украину от войны