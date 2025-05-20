Россия модернизировала "Шахеды" новыми 90-кг боевыми частями: подробности от Defense Express

Как пишет издание, обе версии значительно мощнее стандартных 50-килограммовых боеприпасов, сообщает Defense Express со ссылкой на собственные источники и фото.

Новая российская боевая часть получила индекс КОФЗБЧ - кумулятивно-осколочно-фугасная-зажигательная. Взрывчатое вещество здесь - традиционная для таких частей смесь ТГФ-35П2 (тротил и флегматизированный гексоген).

Зажигательный эффект обеспечивает порошковая смесь гидридов металлов, способная создавать температуру горения до 3500 градусов. Это позволяет одновременно наносить кумулятивные, осколочные, фугасные и пожарные повреждения.

Фото: новые боевые части для Shahed-136 весом 90 кг(defence-ua.com)

Ранее враг уже применял подобные комбинированные боевые части - например, БСТ-52 весом около 50 кг, но новинка почти вдвое тяжелее.

Иранская боевая часть также весит 90 кг и сочетает кумулятивное, осколочное и фугасное действие, однако без зажигательного эффекта. В ее основе - взрывчатое вещество типа ОЛА (октаген и алюминий) с детонатором-гексогеном.

Это свидетельствует об активном сотрудничестве Москвы и Тегерана в производстве Shahed-136, несмотря на то, что локализованное производство дронов налажено уже на двух российских предприятиях - "Алабуге" в Татарстане и "Купол" в Ижевске.