Россия повредила здание консульства Китая при обстреле Одессы

"Агрессор умышленно бьет по портовой инфраструктуре - пострадали административные и жилые дома вокруг, а также консульство Китайской Народной Республики. Это говорит о том, что враг не обращает ни на что внимания", - пишет Кипер.

Фото: Россия повредила здание консульства Китая во время обстрела Одессы (t.me/odeskaODA)

Ночной обстрел по территории Украины

Уже третий день Российская Федерация атакует юг Украины. Этой ночью враг обстрелял Одессу и Николаев. В результате ударов в городах были повреждены жилые дома и другие здания, также возникли пожары.

В Одессе известно о 8 пострадавших, среди которых 3 работника ГСЧС. Между тем в Николаеве известно об одном погибшем и 19 пострадавших.

Как сообщали Воздушные силы, враг атаковал Украину 19 крылатыми ракетами и таким же количеством "Шахедов", часть из них удалось сбить.

Больше о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.