Россия нарушила права вывезенных украинских детей, - ОБСЕ

В докладе рассматривались предполагаемые случаи депортации украинских детей Россией с начала войны против Украины. Хотя группа экспертов не смогла определить точное количество детей, депортированных российскими войсками, "факт масштабного перемещения украинских детей не оспаривается ни Украиной, ни Россией".

Украинские официальные лица сообщили экспертам ОБСЕ, что, по их оценкам, число похищенных детей составляет от 200 тысяч до 300 тысяч.

"Имели место многочисленные и пересекающиеся нарушения прав детей, депортированных в РФ. РФ не только неоднократно явно нарушала наилучшие интересы этих детей, но и отрицала их право на идентичность, право на семью, право на воссоединение с семьей, а также нарушала их права на образование, доступ к информации, право на отдых, досуг, игры, развлечения и участие в культурной жизни и искусстве, а также право на мысль, совесть и религию, право на здоровье, право на свободу и безопасность", - говорится в отчете.

В докладе также говорится, что тремя наиболее распространенными причинами организованного перемещения детей являются "эвакуация по соображениям безопасности, передача на усыновление или в приемную семью, а также временное пребывание в так называемых лагерях отдыха".

Группа экспертов ОБСЕ установила, что украинские дети, вывезенные российскими войсками, "подвергаются воздействию пророссийских информационных кампаний, часто приравниваемых к целенаправленному перевоспитанию".

"РФ не предпринимает никаких шагов для активного содействия возвращению украинских детей. Напротив, она создает различные препятствия для семей, стремящихся вернуть своих детей", - добавили эксперты.