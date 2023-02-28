Россия популяризует в Украине субкультуру "Редан". Полиция дала советы родителям

Российские оккупанты пытаются распространить среди украинских подростков новое молодежное движение "Редан" для дестабилизации ситуации в стране. Родителям дали советы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области в Facebook.
Правоохранители напомнили, что "Редан" - это направление субкультуры, которое распространилось в феврале 2023 года. В Москве в результате массовой драки погибли два подростка, которые поддерживали это движение.
"Искусственное распространение данной субкультуры - является русской информационно-психологической операцией. Цель - использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине", - отметили в полиции.
Правоохранители рассказали, что участники таких неформальных групп ходят с длинными крашеными волосами, осуждают насилие со стороны других субкультур и выступают за индивидуальный стиль. Для идентификации члены такого движения используют символику паука, имеют длинные волосы и одежду стиля оверсайз.
Родителей на фоне распространения этой субкультуры в Украине призывают уделять внимание детям, постоянно объяснять им правила поведения и уберечь их от неоправданных поступков.
"Не допускайте ситуаций, когда несовершеннолетние подвергаются воздействию агрессора, поддерживая подобные флешмобы. Заботьтесь о детях, интересуйтесь их досугом, в частности интересами в сети Интернет, проблемными вопросами и станьте для них лучшими товарищами", - обратились к родителям в полиции.
Напомним, ранее стало известно, что две группы подростков планировали устроить масштабную потасовку в одном из районов Харькова. Вероятно, они являются поклонниками субкультуры "Редан".
Также мы писали, что в Одессе предотвратили массовую драку подростков, относящих себя к представителям российской субкультуры "ЧВК Редан".
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