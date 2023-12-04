RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия пообещала Украине доступ к сотням пленных до конца года, - Лубинец

Фото: Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады по правам человека (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина и Россия договорились о посещении до 400 украинских военнопленных до конца 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца в эфире телемарафона.

Он напомнил, что недавно впервые состоялось посещение 119 украинских военнопленных в России. Представителям Украины предоставили видеодоказательства. 

По словам Лубинца, из 119 защитников часть была верифицирована как военнопленные, а другая часть не была верифицирована. Трех военных даже считали такими, которые могли быть погибшими. 

Омбудсмен отметил, что посещения - инструментарий понять, что защитники Украины живые.

"Могу официально заявить, что у нас есть договоренность - до конца этого года, накануне рождественских праздников состоится еще три посещения примерно такого же количества военнопленных. Я надеюсь, что мы до 400 наших граждан посетим таким образом через контрвизави (российского омбудсмена Татьяну Москалькову - ред.). Сможем получить хотя-бы какой-то доступ к нашим гражданам", - добавил Лубинец. 

Посещение украинских военнопленных

Напомним, 30 ноября стало известно, что российский омбудсмен посетила 119 украинских военнопленных

При этом такое же количество российских военнопленных посетили представители офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

Лубинец тогда рассказывал, что находящиеся в плену у россиян украинские воины записали видеообращение родным.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий ЛубинецВойна России против Украины