Россия пообещала Украине доступ к сотням пленных до конца года, - Лубинец

Он напомнил, что недавно впервые состоялось посещение 119 украинских военнопленных в России. Представителям Украины предоставили видеодоказательства.

По словам Лубинца, из 119 защитников часть была верифицирована как военнопленные, а другая часть не была верифицирована. Трех военных даже считали такими, которые могли быть погибшими.

Омбудсмен отметил, что посещения - инструментарий понять, что защитники Украины живые.

"Могу официально заявить, что у нас есть договоренность - до конца этого года, накануне рождественских праздников состоится еще три посещения примерно такого же количества военнопленных. Я надеюсь, что мы до 400 наших граждан посетим таким образом через контрвизави (российского омбудсмена Татьяну Москалькову - ред.). Сможем получить хотя-бы какой-то доступ к нашим гражданам", - добавил Лубинец.

Посещение украинских военнопленных

Напомним, 30 ноября стало известно, что российский омбудсмен посетила 119 украинских военнопленных.

При этом такое же количество российских военнопленных посетили представители офиса уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека.

Лубинец тогда рассказывал, что находящиеся в плену у россиян украинские воины записали видеообращение родным.