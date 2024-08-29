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Россия возобновила штурмовые действия в Запорожской области после короткой паузы, - спикер "Таврии"

Фото: указатель "Орехов" (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Российские войска возобновили активные штурмовые действия в Запорожском направлении, в частности в районе Орехова. Это произошло после трехдневной "паузы" у россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Оперативной группировки войск "Таврия" Дмитрия Лихового в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Он отметил, что в период с 22 по 24 августа, во время празднования Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости, на всей операционной зоне ОВСУ "Таврия" не было зафиксировано ни одного штурмового действия со стороны противника. Лиховой добавил, что касалось как Запорожской, так и Херсонской областей.

Однако после этого кратковременного "затишья" российские войска снова активизировались, используя малые пехотные группы для проведения штурмов.

По его словам, оккупанты пытаются штурмовать Ореховское направление.

Ситуация в Запорожском направлении

Враг продолжает обстрел населенных пунктов Запорожской области, а также пытается совершать штурмовые действия. Подобная тактика противника направлена на возобновление давления на украинские позиции. Также она может свидетельствовать о попытках оккупантов удержать контроль над стратегически важными районами Запорожья, однако все штурмы россиян успешно отражаются ВСУ.

Генштаб Украины сообщил, что за минувшие сутки на Ореховском направлении враг предпринял две попытки штурма украинских позиций. Это произошло в районах Роботиного и Новоданиловки. Украинские военные отразили обе атаки оккупантов.

Ранее представитель Украинской добровольческой армии "Юг" и представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук объяснял, что российское командование поставило своему оккупационному контингенту в Украине задачу по продолжению продвижения в Запорожской области по нескольким направлениям. Он также отметил, что Кремль считает этот отрезок фронта "перспективным".

 

 

Напомним, мы сообщали, что недавно кафиры атаковали Степногорск, в результате чего были ранены сотрудники ГСЧС.

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Запорожье