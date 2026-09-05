Россия более двух часов бьет по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек

Россияне в субботу вечером, 5 сентября, массированно атаковали Запорожье дронами. В результате налета в городе зафиксировано попадание в дома и пострадали люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Согласно публикациям Федорова, враг атаковал город фактически в течение всего дня. Однако после 21:00 в городе снова был уровень красной угрозы из-за атаки дронов, а также была угроза применения дронов. Пока известно, что за это время пострадали по меньшей мере 6 человек.
"Красный уровень опасности по беспилотникам непрерывно длится уже более двух часов. На разных локациях пострадали шесть человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", - написал глава ОВА, уточнив, что был налет дронов.
В своих предыдущих публикациях Федоров рассказывал, что россияне попали в городе в жилые дома, а также в админздание.
"Враг нанес удары по жилым домам в Запорожье. Возникли пожары... Россияне атаковали админздание в одном из районов Запорожья. Вражеский беспилотник ударил по нежилому помещению. Фиксируется задымление", - говорилось в сообщениях.
Напомним, в ночь на 4 сентября Запорожье тоже подверглось российской атаке. В результате обстрела был зафиксирован пожар в одной из многоэтажек.
Также мы писали, что в ночь на 25 августа дроны тоже атаковали Запорожье. Из-за атак беспилотников возник пожар в многоэтажке и нежилых зданиях.