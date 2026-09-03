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Россия отомстит Германии за "Русский дом", закрыв Институты Гете

09:45 03.09.2026 Чт
2 мин
Объявляя "отмщение", Лавров перепутал, в каком городе работает третий филиал института
aimg Валерия Абабина
Россия отомстит Германии за "Русский дом", закрыв Институты Гете Фото: Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров (росСМИ)
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Россия закроет все три филиала германского Института Гете в ответ на решение Германии расторгнуть договор о работе Русского дома. Это решение Берлин принял после атаки дронов в Лейпциге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Россия закроет все филиалы немецкого Института Гете после того, как власти Германии решили расторгнуть договор о работе Русского дома в Берлине. Об этом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У немцев здесь есть отделение Института Гете - и в Москве, и в Питере, и в Екатеринбурге. Конечно, они будут закрыты, после того как наш культурный центр оттуда выгнали. Иначе мы не будем уважать себя сами", - сказал он.

При этом, как следует из данных самого института, его третье отделение в России расположено не в Екатеринбурге, а в Новосибирске.

По словам Лаврова, этим решением немецкие власти сознательно пошли на шаг, который означает прекращение культурного присутствия Германии в России, которое сохранялось при всех "украинских перипетиях" в отношениях Москвы с Западом.

Напомним, поводом для обострения стала атака дрона на украинский самолет Ан-124 в аэропорту Лейпцига в начале августа.

1 сентября Германия официально обвинила Россию в гибридной атаке и решила закрыть консульство РФ в Бонне и расторгнуть договор по поводу Русского дома. Впоследствии следствие установило, что двое подозреваемых связаны с Россией .

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