Россия угрожает из-за ордера на арест Путина: реакция МКС

Президиум Международного уголовного суда выразил сожаление по поводу угроз России в сторону трибунала из-за ордера на арест президента Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МКС.
Президиум Ассамблеи МКС заявил, что со стороны России были угрозы против Международного уголовного суда, а также меры, объявленные против его прокурора и судей.
"Президия выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра допустил арест Путина, если он посетит страну.
Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд в пятницу.
Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.
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