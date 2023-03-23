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Россия угрожает из-за ордера на арест Путина: реакция МКС

Фото: МКС отреагировал на угрозы РФ из-за ордера на арест Путина (international criminal court)
Автор: РБК-Украина

Президиум Международного уголовного суда выразил сожаление по поводу угроз России в сторону трибунала из-за ордера на арест президента Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МКС.

Президиум Ассамблеи МКС заявил, что со стороны России были угрозы против Международного уголовного суда, а также меры, объявленные против его прокурора и судей.

"Президия выражает сожаление по поводу этих попыток помешать международным усилиям обеспечить ответственность за действия, запрещенные общим международным правом", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра допустил арест Путина, если он посетит страну.

Южная Африканская Республика знает о своих юридических обязательствах по ордеру на арест российского диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд в пятницу.

Недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в депортации украинцев.

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