Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Россия удвоила производство оптоволоконных дронов в 2025 году, - ISW

Иллюстративное фото: Россия удвоила производство оптоволоконных дронов в 2025 году (GettyImages)
Автор: RBC.UA

Россия наращивает производство оптоволоконных дронов (FPV) для боевых действий в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Россия продолжает активное развитие беспилотных летательных аппаратов с оптоволоконными кабелями (FPV), которые за последние месяцы показали эффективность в выполнении задач воздушного противодействия на поле боя в Украине. По словам генерального директора Научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексея Чадаева, Россия ежемесячно производит более 50 000 таких дронов.

Чадаев отметил, что в 2025 году производство оптоволоконных дронов в стране удвоилось. Производственные мощности расположены в трёх регионах, точные названия которых не раскрываются, при этом в каждом регионе функционирует более одного завода.

Массовое внедрение этих аппаратов, устойчивых к украинским системам радиоэлектронной борьбы и глушению, дало российским войскам значительное преимущество на поле боя.

Благодаря простоте конструкции, масштабирование производства в 2025 году прошло успешно. Оптоволоконные дроны позволяют наносить точные удары по украинской бронетехнике, линиям коммуникаций, передвижениям войск и системам радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, их использование расширяет возможности России по блокированию украинских транспортных и коммуникационных линий в лесистых районах, включая территорию Сребрянского леса, где традиционные средства контроля затруднены.

Аналитики отмечают, что массовое применение FPV-дронов усиливает тактические возможности российских войск и позволяет проводить операции с высокой точностью при минимальном риске для личного состава.

Напоминаем, что осенью Россия планирует снова попытаться продвинуться в районах Покровска и Константиновки, однако её наступление проходит медленно. По данным Института изучения войны (ISW), ключевым фокусом российской активности в этот период останется Донецкая область.

Отметим, что теневая сеть российских нефтяных танкеров значительно расширилась после того, как Запад ввёл санкции против России в ответ на её военные действия в Украине. Эти меры ограничили официальные поставки нефти и вынудили часть флота действовать скрытно,

Российская ФедерацияВойна в УкраинеДрони