Россия увеличила поставки коксующегося угля в Индию, - Reuters
Индия увеличит импорт коксующегося угля из России, поскольку поставки из Австралии начали падать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сталелитейные заводы Индии, второго по величине производителя сырой стали в мире, столкнулись с неравномерными поставками коксующегося угля из Австралии, на который обычно приходится более половины годового импорта Индии, что составляет около 70 миллионов тонн.
В прошлом месяце цены на австралийский коксующийся уголь подскочили на 50% и превысили 350 долларов за метрическую тонну.
Ранее в этом месяце Австралия заверила Индию в стабильных поставках этого товара. Однако Индия стремится выйти за пределы Австралии и диверсифицировать свою импортную корзину.
Российский уголь дешевле
В прошлом году сталелитейные заводы Индии попытались увеличить поставки коксующегося угля из России. Но строгие экономические санкции против РФ из-за войны в Украине повлияли на поставки российского коксующегося угля на индийские заводы.
"Но поскольку индийские покупатели и российские поставщики упрощают механизмы оплаты, сталелитейные заводы Индии намерены увеличить поставки коксующегося угля", - пишет издание.
Российские грузы коксующегося угля уже дешевле, чем поставки из Австралии, и некоторые российские поставщики готовы снизить цены.
Коксующийся уголь
В отличие от других типов каменных углей, коксующиеся угли при нагревании без доступа воздуха становятся пластичными и поддаются спеканию.
Основное отличие коксового угля от энергетического - наличие в коксующихся углях витрена. Особенностью витрена является то, что при высокой температуре он способен плавиться и приобретает свойства спекания (склеивания) микрочастиц угля в плотную массу - кокс. Чем больше в угле витрена, тем выше его качество коксования.
Отношения Индии и России
Индия занимает нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Фактически она не поддержала агрессию РФ, однако и не ввела против Кремля санкции.
Вчера Reuters писало, что Россия столкнулась с серьезными проблемами при торговле нефтью с Индией. Причиной тому стали введенные санкции странами Запада.
В августе сообщалось, что Индия вела переговоры с Россией по импорту пшеницы со скидкой к растущим мировым ценам. Импорт позволил бы Нью-Дели более эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, разогревшие инфляцию до 15-месячного максимума.
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