Россия увеличила поставки коксующегося угля в Индию, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сталелитейные заводы Индии, второго по величине производителя сырой стали в мире, столкнулись с неравномерными поставками коксующегося угля из Австралии, на который обычно приходится более половины годового импорта Индии, что составляет около 70 миллионов тонн.

В прошлом месяце цены на австралийский коксующийся уголь подскочили на 50% и превысили 350 долларов за метрическую тонну.

Ранее в этом месяце Австралия заверила Индию в стабильных поставках этого товара. Однако Индия стремится выйти за пределы Австралии и диверсифицировать свою импортную корзину.

Российский уголь дешевле

В прошлом году сталелитейные заводы Индии попытались увеличить поставки коксующегося угля из России. Но строгие экономические санкции против РФ из-за войны в Украине повлияли на поставки российского коксующегося угля на индийские заводы.

"Но поскольку индийские покупатели и российские поставщики упрощают механизмы оплаты, сталелитейные заводы Индии намерены увеличить поставки коксующегося угля", - пишет издание.

Российские грузы коксующегося угля уже дешевле, чем поставки из Австралии, и некоторые российские поставщики готовы снизить цены.

Коксующийся уголь

В отличие от других типов каменных углей, коксующиеся угли при нагревании без доступа воздуха становятся пластичными и поддаются спеканию.

Основное отличие коксового угля от энергетического - наличие в коксующихся углях витрена. Особенностью витрена является то, что при высокой температуре он способен плавиться и приобретает свойства спекания (склеивания) микрочастиц угля в плотную массу - кокс. Чем больше в угле витрена, тем выше его качество коксования.

Отношения Индии и России

Индия занимает нейтральную позицию по войне РФ против Украины. Фактически она не поддержала агрессию РФ, однако и не ввела против Кремля санкции.

Вчера Reuters писало, что Россия столкнулась с серьезными проблемами при торговле нефтью с Индией. Причиной тому стали введенные санкции странами Запада.

В августе сообщалось, что Индия вела переговоры с Россией по импорту пшеницы со скидкой к растущим мировым ценам. Импорт позволил бы Нью-Дели более эффективно вмешиваться в рынок, чтобы снизить цены на пшеницу, разогревшие инфляцию до 15-месячного максимума.