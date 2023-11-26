Россия начинает поставки зерна в Африку, чтобы укрепить свое влияние на континенте, - Bloomberg

Издание отмечает, что стремление России укрепить связи с африканскими странами путем расширения торговли и направления наемников ЧВК "Вагнера" для поддержки нестабильных правительств следует за попытками США и их союзников изолировать ее в ответ на вторжение в Украину. Тем не менее, Африка остается незначительным игроком - объем ее двусторонней торговли с континентом в 2022 году составил всего 18 млрд долларов, что лишь немного меньше 282 млрд долларов Китая.

В то же время, исследования, представленные на конференции в Кейптауне, организованной фондом бывшего президента ЮАР Табо Мбеки, пытались развеять мнение о том, что Москва несет главную ответственность за рост цен на продукты питания.

Согласно исследованию, которое было поддержано фондом российского миллиардера Андрея Мельниченко, прямые или косвенные санкции, наложенные на Россию и ее союзника Беларусь, сократили мировые поставки удобрений и аммиака на 40,8 млн тонн к апрелю 2023 года.

Хотя российские удобрения не попали под международные санкции, штрафы, наложенные на владельцев компаний, производящих их, а также ограничения со стороны банковской и логистической отраслей привели к падению экспорта в прошлом году. Впоследствии они восстановились, что привело к снижению цен.

Анализ влияния черноморской зерновой сделки показал, что она помогла прокормить около 95 млн человек, но не обеспечила беспрепятственного поступления удобрений из России на мировые рынки.

Также отмечается, что миллиардер Мельниченко в конце прошлого года посетил Южную Африку, с целью лоббировать политиков, чтобы они поддержали его просьбу в ЕС решить проблемы с поставками удобрений.

"Зерновая сделка"

После выхода из соглашения Россия неоднократно обстреливала украинские порты и зерновые склады, что вызвало волну обвинений со стороны Украины и Запада в том, что она использует продовольствие как оружие войны, а мировые цены на зерно снова выросли.

При этом российский диктатор Владимир Путин использовал саммит Россия-Африка, проходивший в Санкт-Петербурге в конце июля, чтобы попытаться придать новый импульс связям стран.

В частности, он пообещал бесплатно доставить российское зерно в течение ближайших нескольких месяцев шести странам-участницам саммита.

В то же время президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва ответил, что Хараре не испытывает недостатка в продовольствии.

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