Россия с начала войны потеряла 90 самолетов, - британская разведка

Как отмечается в сводке, на некоторых типах боевых самолетов летают гораздо интенсивнее, чем в мирное время. У всех самолетов есть расчетный срок службы в летных часах. Весьма вероятно, что из-за такого дополнительного использования в военное время срок службы многих самолетов истекает гораздо быстрее, чем планировалось ВКС России.

По данным британской разведки, необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей из-за растущего спроса и международных санкций.

При этом ВКС сохраняют возможность увеличить количество боевых вылетов над оккупированной территорией Украины.

"Однако, поскольку война продолжается намного дольше, чем первоначально планировало министерство обороны России, износ самолетов, вероятно, снизит срок жизни тактической авиации ВКС", - отмечают в Минобороны Британии.

Использование авиации

Ранее британская разведка неоднократно сообщала о низкой активности российской авиации в связи с эффективностью украинской ПВО. Российские боевые самолеты действуют почти исключительно над удерживаемой Россией территорией, что не позволяет им эффективно выполнять свою ключевую ударную роль.

В начале июня Россия резко увеличила количество боевых вылетов тактической авиации с целью сдержать контрнаступление ВСУ. Несмотря на всплеск, ежедневная скорость боевых вылетов ВКС остается намного ниже, чем пиковая до 300 ежедневных боевых вылетов в начале войны.

При этом по всей России Воздушно-космические силы РФ вероятно, сохранили практически нетронутым парк из примерно 1500 боевых самолетов с экипажем.