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Россия начала использовать новейшие крылатые ракеты Х-69 для ударов по Украине

Фото: Российская ракета Х-69 (росСМИ)
Автор: Карина Левицкая

Во время недавнего массированного ракетного обстрела украинской инфраструктуры российские военные использовали новейшие крылатые ракеты Х-69.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The War Zone.

Долгое время ракета Х-69 находилась в разработке, но полномасштабная российско-украинская война обострила потребность в высокоточном дальнобойном вооружении, и, очевидно, процесс разработки и производства ускорили.

В феврале прошлого года Международный институт стратегических исследований заявил, что Х-69, "вероятно, находится на завершающей стадии разработки или на стадии производства".

Недавно украинский Telegram-канал "Полковник ГШ" обнародовал фотографию обломка ракеты Х-69, которую сбили во время массированного ракетного обстрела 7 февраля.

О применении трех ракет этого типа также сообщал украинский ресурс мониторинга воздушных угроз.

 

Заметим, что в этот же день россияне применили и другое новейшее вооружение для удара по Киеву - противокорабельную ракету "Циркон".

Обстрел 7 февраля

Напомним, в СМИ появилась информация, что Россия во время ракетной атаки по Киеву утром 7 февраля могла использовать противокорабельную гиперзвуковую ракету СМ22 "Циркон".

На использование вышеуказанной ракеты указывают опубликованные в социальных сетях снимки обломков. В частности, на одном из фото на обломке видна маркировка "3М22".

Эта надпись соответствует маркировке именно этой ракеты, которую вместе с российским Х-47 "Кинжал" называют еще так называемыми "вундерваффе" Путина.

О том, что известно о ракете "Циркон" и действительно ли россияне могли атаковать ею Киев, - читайте в материале РБК-Украина.

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