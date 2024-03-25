RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия начала использовать больше беспилотников на фронте, - глава Генштаба Эстонии

Фото: начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска достигли небольшого прогресса на линии фронта в Украине, поскольку у них больше артиллерии и они начали использовать больше беспилотников на фронте.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Ээро Ребо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Он отметил, что продвижение захватчиков незначительное, поскольку Украина хорошо действует в обороне. 

"На стороне (российского диктатора Владимира, - ред.) Путина больше артиллерии и снарядов для обстрела украинцев. Мы также видим, что деятельность по эксплуатации дронов больше не является монополией Украины, то есть противник тоже освоил эту игру. Мы видим и то, как Украина бережет людей, как в безнадежной ситуации украинская армия сдает позиции, и как в обороне льется кровь", - заявил полковник.

Он также добавил, что с начала полномасштабного вторжения оборонная промышленность РФ существенно увеличила производство. Однако, по мнению Ребо, всю экономику невозможно превратить в экономику военного времени.

Полковник отметил, что Россия прикладывает большие усилия, стремясь нарастить производство дронов, в то же время развивая возможности для борьбы с украинскими беспилотниками.

 

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), российские войска пытаются наступать сразу по нескольким направлениям в Донецкой области.

В Украине на фронте в течение суток произошло 60 боевых столкновений. Ракетные войска поразили три артиллерийских средства противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеЭстонияРоссийская Федерация