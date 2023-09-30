Россия начала отправлять на фронт стратегические резервы, которые готовила на зиму

"Эта армия состоит из 12 тысяч военнослужащих ВС РФ. ...Эта армия новосформированная, собиралась в течение последнего года из разного контингента - это и мобилизованные, и бывшие представители разбитых подразделений, которые ранее получили мощное поражение Силами обороны на Восточном направлении. Сейчас она уже развернулась вдоль линии соприкосновения на Лиманско-Купянском направлении", - сказал Евлаш.

По его словам, 25 армия РФ состоит из мотострелковых подразделений, артиллерийских, танковых войск, однако она оснащена преимущественно старой техникой.

"В этом подразделении есть проблемы, они комплектуются за счет того вооружения, которое было расконсервировано, снято с хранения и приведено наскоро до минимального боевого состояния", - отметил он.

Евлаш также добавил, что эффективность применения этих подразделений остается невысокой.

Он также отметил, что военнослужащие РФ, которые более года назад были мобилизованы, отказываются воевать, поэтому российское командование ищет новые решения и выводит новые структурные подразделения на это направление. РФ пытается компенсировать потери, перебрасывая эти резервы.

"Хочу отметить, что это уже стратегические резервы продолжает привлекать Россия, что указывает на недостаточное количество и личного состава, поскольку тактические резервы уже все исчерпаны. Мало того, эта армия планировалась для привлечения на зимний период, однако из-за нехватки личного состава они уже вводят ее", - пояснил спикер.