Россия начала прямые поставки нефти в КНДР вопреки санкциям ООН, - FT

По меньшей мере пять северокорейских танкеров вышли в этом месяце с нефтепродуктами из порта Восточный на Дальнем Востоке России, согласно спутниковым снимкам, предоставленным Financial Times британским аналитическим центром Royal United Services Institute (RUSI).

Поставки, начавшиеся 7 марта, являются первыми задокументированными прямыми морскими поставками из России с тех пор, как Совет Безопасности ООН - с одобрения Москвы - ввел строгие ограничения на поставки нефти в 2017 году в ответ на испытания ядерного оружия Пхеньяном.

"Эти поставки нефти представляют собой полномасштабную атаку на режим санкций, который сейчас находится на грани краха", - сказал Хью Гриффитс, бывший координатор группы ООН, которая следит за санкциями в отношении Северной Кореи.

Все суда, плавающие под флагом Северной Кореи и классифицируемые как танкеры для перевозки нефтепродуктов, подошли к одному и тому же причалу российской нефтяной компании в порту Восточный, где они, по-видимому, и произвели погрузку.

Спутниковые снимки подтвердили, что два корабля затем отправились из порта Восточный в северокорейский порт Чхонджин, где, по-видимому, разгрузились. "Суда, которые мы видели на российских терминалах, являются одними из судов самой большой вместимости во флоте Северной Кореи, и суда постоянно заходят в порт и выходят из него", - сказал Джозеф Бирн, научный сотрудник RUSI. "Некоторые из этих судов также внесены в список ООН, а это означает, что им даже нельзя допускать заход в иностранные порты, не говоря уже о том, чтобы они занимались поставками нефти".

Нефть в обмен на боеприпасы

Поставки начались после того, как Северная Корея в августе прошлого года начала поставлять в Россию тысячи контейнеров с боеприпасами, которые, по мнению военных экспертов, внесли значительный вклад в военные усилия Москвы в Украине. По данным RUSI, порт Восточный также использовался как перевалочный пункт для российских судов, предположительно участвующих в торговле оружием между странами.

"То, что мы видим сейчас, - это четкая бартерная договоренность "оружие в обмен на нефть", открыто нарушающая санкции, которые Владимир Путин подписал лично, иллюстрируя траекторию пути России в последние годы к государству-преступнику", - сказал Гриффитс.

Снаряды КНДР для Москвы

Напомним, по данным Госдепа, с сентября 2023 года Северная Корея поставила России более 10 тысяч контейнеров с боеприпасами или материалами, которые связаны с боеприпасами.

Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Северная Корея передала Российской Федерации 1,5 млн артиллерийских боеприпасов.