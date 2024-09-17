Россия начала платить Китаю за военные товары криптовалютой

Российские власти начали переводить торговлю с Китаем в криптовалюту. В первую группу импортеров, которым разрешили рассчитываться в цифровых валютах за китайские товары, вошли производители электроники и несколько банков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Ведомости".
По словам одного из источников издания, в первую очередь власти отбирали компании, закупающие в Китае товары двойного назначения, которые могут применяться в военных целях. Именно у таких импортеров до этого возникли наибольшие трудности с платежами в банки Китая и других стран.
Расчеты будут проводиться в экспериментальном правовом режиме (ЭПР).
Поправки о расчетах в криптовалюте по внешнеторговым контрактам вступили в силу с 1 сентября. Также изменения дают возможность проводить биржевые торги криптовалютой под надзором центробанка.
В то же время партнер консалтинговой компании Digital & Anologue Partners Юрий Брисов заявил, что попытки использовать криптовалюту для обхода санкций будут быстро выявлены, поскольку все транзакции в блокчейне открыты для проверки. Это достаточно быстро приведет эксперимент российских властей к фиаско.
Поэтому ЭПР должен быть строго ориентирован на виды деятельности, которые не подпадают под секторальные санкции, и на работу со странами, не вводившими ограничения против России, заключил эксперт.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенгберг, заявил, что Китай стал решающим фактором, способствующим войне России против Украины. По его словам, Китай - это тот, кто обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует Россия
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что российские сырьевые компании, пытающиеся проводить финансовые операции с китайскими коллегами, начали использовать криптовалюту и бартер.