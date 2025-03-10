Россия планировала окружение украинских войск в Курской области, но понесла потери, - эксперт

Российская армия имела перед собой задачу освободить Курскую область от украинских военных до 20 января. Именно поэтому в последние месяцы там наблюдались активные боевые действия.

"Там было очень горячо. Враг тогда имел незначительные тактические успехи и достижения, они смогли там занять определенные рубежи. Но в целом украинские силы нанесли им очень большие потери и российские войска пошли на перегруппировку и пополнение потерь, чем они в феврале и занимались. Это касается и подразделений из Северной Кореи", - отметил Мусиенко.

Он отметил, что тогда российская армия была вынуждена отступить для того, чтобы начать более интенсивное наступление. Однако это не означает, что последний месяц в Курской области "было тихо". Там россияне наносили удары с воздуха дронами и артиллерией. А пехотные штурмы интенсифицировались с конца февраля.

"Оценивая то, что мог планировать противник, цель была провести такой блицкриг, целью которого было сделать то, что мы уже видели на других участках фронта. То есть провести охватывающую операцию, цель которой взятие в окружение нашего контингента на Курщине. И, как они думали, "вишенкой на торте" этого замысла "великого" была вылазка через газовую трубу. Эти планы были сорваны", - отметил эксперт.

По его мнению, россияне активизировались в направлении Сумской области для того, чтобы растянуть украинские силы и таким образом ослабить их. Но эти их действия были остановлены. То есть делается все, чтобы этот российский блицкриг сорвать.

Мусиенко считает, что на фоне переговорного процесса РФ будет пытаться сделать все, чтобы как они думают, лишить или сделать для Украины меньше аргументов за столом переговоров.

Сейчас российская армия перебрасывает все свои резервы на Курское направление, и это в свою очередь позволяет стабилизировать ситуацию на фронтах в Украине.

"На Покровском направлении в течение прошлых недель удалось приостановить продвижение врага. Более того, даже некоторые позиции отвоевать и улучшить наше тактическое положение", - рассказал Мусиенко.

Он напомнил, что такая активность россиян в Курской области может быть связана с заявлениями российских властей о том, что они не будут обменивать ее на оккупированные украинские территории.

"Поэтому Курщина, даже по сообщениям Генштаба, официально сейчас является самым горячим направлением внимания и удара врага. И такой будет ближайшие дни. Значит ли это, что Украина может ставить перед собой цель любой ценой держать Курщину даже ценой боже упаси потери боеспособности какими-то подразделениями? Не думаю", - подчеркнул он.