Россия планировала на июнь наступление на Сумы и Харьков: источник в Генштабе раскрыл детали

Как рассказал источник, россияне завершили подготовку наступательного плана в конце мая. Наступление должно было происходить на Сумском и Харьковском направлении с 1 по 15 июня. Цель россиян заключалась в захвате всей территории Харьковской и Сумской областей, включая областные центры.

Для наступательной операции, по словам источника, Россия планировала привлечь два армейских корпуса и одну армию. Так, в район Белгорода оккупанты перебросили около 46 тысяч солдат, на Сумское направление - 23 тысячи.

Согласно российскому плану, первый удар должен был состояться на Харьковском направлении, а через 3-4 дня наступление должно было начаться уже на Сумском направлении с продвижением вглубь территории Украины.

Но, как отметил источник в Генштабе, благодаря информации от разведки Силам обороны удалось помешать плану России. Так, несколько украинских бригад были переброшены на первую линию обороны, а потом - к государственной границе. В это время россияне и начали свое наступление, но не смогли прорваться дальше первой линии обороны.

После того, как российская армия увязла в боях в Харьковской области, российское командование сосредоточилось на Покровском и Кураховском направлениях.