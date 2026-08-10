RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"

13:11 10.08.2026 Пн
2 мин
Командующий СБС указал на главную проблему
aimg Юлия Капитонова
Фото: Роберт "Мадяр" Бровди, командующий СБС (Getty Images)

Россия хочет почти втрое увеличить количество баллистических ракет, которыми способна нанести удар по Украине во время одного воздушного нападения.

Об этом предупредил командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Как объяснил "Мадяр", по состоянию на сегодняшний день российские захватчики способны одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет.

Однако планы врага предполагают увеличение этого количества до 200 единиц.

Командующий СБС не скрывает, что это одна из самых уязвимых точек Украины, поскольку страна испытывает дефицит перехватчиков для американских систем Patriot - единственного комплекса в украинском арсенале, способного сбивать баллистику.

Это значит, что десятки ракет, которые Россия запускает при массированных атаках, долетают до целей.

"Даже если им удастся достичь половины этого количества, все это полетит на нас", - предупредил "Мадяр".

Он также отметил, что существует только один способ уменьшить количество таких ракет - наносить удары по каждому объекту, вовлеченному в их производство. Это подчеркивает важность дальнобойных ударов Украины в глубь территории России.

Обновлено 16:31

Командующий СБС уточнил, что Россия действительно хочет достичь показателя залпа в 200 ракет одновременно, но речь идет не только о баллистике.

Он подчеркнул, что была ошибка при переводе его слов на английский язык

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияВойна России против УкраиныРакеты