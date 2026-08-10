Россия планирует выпускать по Украине 200 баллистических ракет за одну атаку, - "Мадяр"

Как объяснил "Мадяр", по состоянию на сегодняшний день российские захватчики способны одновременно выпустить залп из 77 баллистических ракет.

Однако планы врага предполагают увеличение этого количества до 200 единиц.

Командующий СБС не скрывает, что это одна из самых уязвимых точек Украины, поскольку страна испытывает дефицит перехватчиков для американских систем Patriot - единственного комплекса в украинском арсенале, способного сбивать баллистику.

Это значит, что десятки ракет, которые Россия запускает при массированных атаках, долетают до целей.

"Даже если им удастся достичь половины этого количества, все это полетит на нас", - предупредил "Мадяр".

Он также отметил, что существует только один способ уменьшить количество таких ракет - наносить удары по каждому объекту, вовлеченному в их производство. Это подчеркивает важность дальнобойных ударов Украины в глубь территории России.

Обновлено 16:31

Командующий СБС уточнил, что Россия действительно хочет достичь показателя залпа в 200 ракет одновременно, но речь идет не только о баллистике.

Он подчеркнул, что была ошибка при переводе его слов на английский язык