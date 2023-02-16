Россия планирует теракты внутри страны, - разведка Польши

Российские пропагандисты начинают развивать новые нарративы, указывающие на то, что Кремль может готовить провокации "под чужим флагом" внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление уполномоченного по безопасности информационного пространства Польши Станислава Жарина в Twitter.

По его словам, Россия продолжает вести информационную войну, в частности, против союзников Украины. Кроме того, РФ оправдывает преступные действия Кремля.

Он рассказал, что Служба внешней разведки государства-оккупанта распространяет разную ложь. В том числе о причастности военных США к "вербованию боевиков ИГИЛ и Аль-Каиды для проведения терактов в России и СНГ".