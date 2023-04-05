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Россия планирует переправить часть своих военных из Беларуси на восток Украины

Фото: россияне планируют забрать часть военных из Беларуси (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российская Федерация начала подготовку к переводу части своих военных из Беларуси, где они сейчас якобы находятся на учениях, к востоку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга в Медиацентре Украина.

"Раньше мы сообщали, что на территории Беларуси находится около четырех тысяч российских военных. После тех мер, которые сейчас начались, их количество еще снизится", - отметил он.

По данным пограничной службы, из Беларуси выйдет около двух тысяч военных, которых Россия в дальнейшем планирует привлечь к боевым действиям для усиления своей группировки на востоке Украины.

В то же время Демченко отметил, что сейчас в действиях подразделений белорусской армии, усиливающих границу с Украиной, ничего не изменилось, и они находятся на определенной удаленности от украинской границы.

"Не изменен, ни характер их действий, ни количество. Но при всем этом мы должны быть готовы к развитию любой ситуации, потому что мы понимаем коварство врага. Поэтому с нашей стороны по-прежнему происходит укрепление как линий границы, так и пограничных линий", - заметил он.

Он объяснил, что укрепление необходимо, чтобы все составляющие сил обороны, а это подразделения Государственной пограничной службы, находящиеся на переднем крае и другие составляющие, усиливающие это направление, имели все возможности для того, чтобы отразить любую атаку с этого направления или противодействовать каким-либо провокациям на этом участке.

Напомним, недавно мы сообщали, что после подготовки российских солдат в Белоруссии их отправляют обратно в Россию.

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