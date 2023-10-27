RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия планирует информатаку против Умерова

Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские спецслужбы запланировали информационную атаку против министра обороны Украины Рустема Умерова и его министерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

Как рассказали в ГУР, российские спецслужбы разослали подконтрольным пропагандистам и так называемым "технологам" новую методику нарративов для подрыва доверия к нашему государству среди партнеров на Западе.

В частности, запланировано распространение фейков против министра обороны Рустема Умерова.

Основные фейки из кремлевской методички:

  • Коррумпированная Украина продает оружие террористам "ХАМАС";
  • Украина использует "Зерновой коридор для незаконной торговли оружием";
  • Рустем Умеров использует собственные связи в арабском мире для незаконной торговли оружием";
  • Открытие Ливаном рынка для украинской с/х продукции используется для незаконной торговли оружием.

Цель такой кампании – полностью остановить поставки вооружений для Сил безопасности и обороны Украины со стороны государств-партнеров.

Параллельно российские спецслужбы тайно передали террористам ХАМАС отдельные образцы западного оружия, захваченные во время боевых действий в Украине.

"ГУР МО Украины предостерегает журналистов, представителей украинских и зарубежных медиа, граждан Украины от распространения вымышленной российскими спецслужбами вредной лжи", - говорится в сообщении.

Нападение на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа напали на Израиль. Во время атаки террористы убивали, а также похищали военных и гражданских. В частности, страну регулярно обстреливали ракетами из Сектора Газа.

Израиль со своей стороны начал операцию против террористов.

Связь России и ХАМАС

В начале нападения террористов на Израиль президент Владимир Зеленский заявил о том, что Российская Федерация заинтересована в войне между Израилем и ХАМАСом , поскольку это ослабляет мировое единство. В частности, он отметил, что Кремль является одним из тех, кто стоит за нападением боевиковю

К тому же СМИ сообщали, что нападение ХАМАСа "поставило точку" в отношениях между Россией и Израилем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХАМАСРоссийская ФедерацияІПСОРустем Умеров