Россия планирует атаки на энергетику, данные об угрозах передали Виткоффу, - Зеленский

Он рассказал, сегодня провел совещание с военными, СБУ и чиновниками по защите инфраструктуры Украины от ударов РФ.

Зеленский отметил, что несмотря на все обещания Соединенным Штатам и другим, кто стремится к миру - Россия продолжает наносить удары по гражданским энергетическим объектам Украины.

"Этот террор становится все более подлым. Нет признаков, что кто-то в Москве готовится к завершению войны и рассматривает дипломатию серьезно", - говорится в сообщении.

Глава государства сообщил, что разведка имеет данные о планах РФ, и сейчас российские обстрелы могут быть менее заметными миру из-за ситуации на Ближнем Востоке.

"Россия планирует и дальнейшие атаки против энергетики, которые могут быть сейчас менее заметны миру из-за сосредоточения внимания на ситуации на Ближнем Востоке. Соответствующие данные есть у разведок партнеров", - сказал президент.

Зеленский также проинформировал, что соответствующие данные переданы представителям Соединенных Штатов и Международному агентству по атомной энергии.

"Конкретно по российской угрозе инфраструктуре нашей атомной генерации в Украине данные переданы министром энергетики Украины МАГАТЭ и господину Виткоффу. Министр обороны Украины передал информацию своему коллеге в США", - заявил украинский лидер.

Дополнительно президент рассказал, что на совещании было обсуждено развитие ударных средств России. В свою очередь, определены задачи для развития украинской ПВО.

"Были также доклады главы СБУ и начальника Генштаба. Детали непубличные, но результаты сегодняшнего обсуждения должны иметь ощутимое влияние на ситуацию", - сказано в заметке.

Кроме того, Зеленский заслушал доклад о ликвидации последствий удара по Полтавской области. Министру обороны, министру энергетики и главнокомандующему ВСУ - определены задачи.