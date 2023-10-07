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Россия после длительной паузы снова вывела ракетоноситель в Черное море

Фото: Россия вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами" (скриншот видео)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после долгой паузы вывела в Черное море ракетоноситель в субботу, 7 октября. Сколько на нем "Калибров", пока неизвестно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военно-морские силы ВСУ в Telegram.

Сегодня Россия вывела на боевое дежурство в Черное море 4 корабля. Среди них один носитель ракет. ВМС не уточняет, какой залп и сколько ракет может быть на носителе.

Кроме того, в Азовском море Россия держит один корабль. В Средиземном море находится 3 российских корабля, из них один носитель "Калибров".

Россия захватила море

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой.

Однако в последние дни российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

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