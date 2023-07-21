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Россия после угроз топить корабли отработала удары ракетами в Черном море

Фото: РФ отработала удары ракетами в Черном море (facebook com mod mil rus)
Автор: Наталья Юрченко

Россия провела учения в Черном море и заявила, что отработала удары ракетами. Этому предшествовали угрозы топить корабли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства обороны РФ.

Россияне утверждают, что корабли и авиация провели учения по изоляции района в Черном море, закрытом для судоходства.

По данным Минобороны РФ, корабли отработали задержание судна-нарушителя. Также российский флот отработал ракетные удары в Черном море.

"В соответствии с планом боевой подготовки сил Черноморского флота экипаж ракетного катера "Ивановец" выполнил боевые стрельбы противокорабельными крылатыми ракетами по судну-мишени в полигоне боевой подготовки в северо-западной части Черного моря", - говорится в сообщении.

Угрозы России

Напомним, в начале недели Россия объявила, что вышла из "зерновой сделки" из-за якобы невыполнения ее требований.

После этого Минобороны РФ заявило, что будет топить суда, которые будут идти в украинские порты. При этом страны, чьи корабли будут идти в Украину, в Москве будут считать вовлеченными в войну.

Украина ответила на угрозы России и заявила, что с 20 июля в районах Северо-восточной части Черного моря судоходство запрещено как опасное.

Минобороны Украины предупредило, что суда, которые будут идти в порты РФ или порты на оккупированной территории, могут рассматриваться как перевозящие грузы военного назначения.

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