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Россия после четырех лет пыток освободила из тюрьмы крымского журналиста Есипенко

Фото: крымский журналист Владислав Есипенко (facebook.com/crimeansolidarity)
Автор: Дмитрий Левицкий

Журналист проекта "Крым.Реалии" Владислав Есипенко вышел на свободу после четырех лет пребывания в российской тюрьме в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Крым.Реалии".

"Более четырех лет Владислав находился под арестом за то, чего не совершал. Он заплатил слишком высокую цену за правду о событиях в Крыму, оккупированном Россией. За это его подвергали пыткам - физическим и психологическим", - рассказал гендиректор "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" Стивен Капус.

Капус также поблагодарил правительства США и Украины за усилия, направленные на возвращение Есипенко домой.

Кто такой Владислав Есипенко

Владислав Есипенко - украинский журналист-фрилансер проекта "Крым.Реалии". Он освещал жизнь на оккупированном полуострове: снимал репортажи, брал уличные опросы, рассказывал об экологических и социальных проблемах в Крыму.

10 марта 2021 года Есипенко задержала ФСБ России. Его обвинили в сборе информации якобы для украинских спецслужб и хранении взрывчатки. У журналиста изъяли авто и провели "обыск", после чего заявили, что нашли самодельное взрывное устройство.

В феврале 2022 года подконтрольный России суд в Симферополе приговорил Есипенко к 5 годам колонии и штрафу. В суде Есипенко заявил о пытках электрическим током и давлении.

За время пребывания в заключении Владислав Есипенко получил ряд престижных наград, в частности: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award от PEN America, Национальную премию имени Игоря Лубченко, а также государственную стипендию имени Левка Лукьяненко, которую присуждают украинским политзаключенным.

Крымские политзаключенные в РФ

За время оккупации Крыма российский режим незаконно задержал, арестовал и осудил по меньшей мере 180 активистов, журналистов и не только. Большинство из них - крымские татары. Украина неоднократно призывала партнеров помочь освободить этих людей из российского плена.

В прошлом году украинская сторона передала Турции списки тяжелобольных крымских политзаключенных. Речь идет о более 40 заключенных, большинство из которых - представители коренного крымскотатарского народа.

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