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Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

Фото: украинцев призвали не игнорировать тревогу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с на 7 марта российские оккупанты подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Если вылет боевой, для Украины есть угроза обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Зафиксирован взлет группы бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, Российская Федерация)", - говорится в сообщении в 00:53.

Также военные призвали украинцев следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги - направляться в укрытие.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:04 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Отметим, что по состоянию на сейчас в ряде регионов Украины зафиксированы вражеские дроны. Поэтому сейчас сигнал тревоги именно из-за БпЛА.

 

Напомним, что поздно вечером, 6 марта, российские захватчики атаковали Одесскую область беспилотниками. Власти информировали, что в результате атаки горели три частных жилых дома под Одессой, а также повреждена критическая инфраструктура.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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