Россия подняла в небо бомбардировщики Ту-95МС, - Воздушные силы ВСУ

"Внимание! Зафиксирован взлет группы бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, Российская Федерация)", - говорится в сообщении в 00:53.

Также военные призвали украинцев следить за их сообщениями и в случае объявления воздушной тревоги - направляться в укрытие.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:04 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Отметим, что по состоянию на сейчас в ряде регионов Украины зафиксированы вражеские дроны. Поэтому сейчас сигнал тревоги именно из-за БпЛА.